Бывшее руководство страховой компании «НАСКО» (АО «Национальная страховая компания Татарстан»), у которой в середине мая были отозваны страховые лицензии, не передало назначенной туда временной администрации бухгалтерскую и иную документацию, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные компании материальные и иные ценности, а также необходимую информацию и документы в отношении имущества и обязательств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте Банка России.

Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами компании фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов страховщика, указывают в Центробанке.

Регулятор передал в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России информацию о противоправных действиях должностных лиц СК «НАСКО» для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ: в правоохранительные органы направлены заявления по страховой компании «НАСКО» Временная администрация АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО»), у которой с 15 мая (в соответствии с приказом Банка России от 14 мая) были отозваны страховые лицензии, не получила доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных страховщика, а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Ранее в ЦБ сообщили, что временная администрация компании «НАСКО» не получила доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных страховщика, а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. В этой связи уже были направлены заявления в правоохранительные органы.



В связи с невозможностью определения местонахождения всех бланков страхового полиса ОСАГО для их изъятия временная администрация признала их утраченными.