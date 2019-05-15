Центральный банк России отозвал 15 мая лицензии на осуществление страхования и перестрахования у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116) и компании «Респект» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3492), сообщает пресс-служба регулятора.

Приказ за подписью заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина размещен на официальном сайте регулятора на следующий день после его издания.



У обеих компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования. Кроме того, у компании «Респект» отозвана лицензия на осуществление перестрахования.

У НАСКО также отозваны лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников других ведомств, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и ответственности владельца опасного объекта, а также на осуществление обязательного страхования ответственности перевозчика.

Причиной отзыва лицензий у обоих страховщиков стало неоднократное нарушение требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применение Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер, предусмотренных рядом статей закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», поясняется в документе.



«Национальной страховой компании Татарстан» в связи с отзывом лицензий предписано: принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, «Национальная страховая компания Татарстан» обязана уведомить страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

«После отзыва у «Национальной страховой компании Татарстан» лицензии страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров продолжают свое действие», — отмечается в сообщении регулятора.

Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего при наступлении страхового случая по полисам ОСАГО будут осуществляться Российским союзом автостраховщиков.