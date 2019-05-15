Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «НАСКО» и «Респект», которые входили в неформальную страховую группу и имели большое число клиентов, за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Страховщики умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России. Основная тематика жалоб, поступающих в Банк России на недобросовестное поведение данных страховщиков, связана с необоснованными отказами, нарушениями сроков и порядка осуществления страховых выплат, занижением суммы страховой выплаты», — сказал представитель Банка России.



При этом в ЦБ отметили, что компании входили в число лидеров по таким социально значимым видам страхования, как страхование ответственности застройщиков и ОСАГО, и имели значительное число клиентов. «Количество поступивших в Банк России жалоб потребителей на компанию НАСКО с января этого года выросло на 53%», — добавил представитель ЦБ.

В компании введены временные администрации.