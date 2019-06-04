Минфин России на аукционах 5 июня предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.



Так, Минфин РФ планирует разместить выпуск ОФЗ 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, и ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 29 мая, Минфин разместил ОФЗ серии 26209 на 17,6 млрд рублей при спросе 70,6 млрд рублей, а также ОФЗ серии 26225 на 27,9 млрд рублей при спросе 37,8 млрд рублей.