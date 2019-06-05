Денис Ковалев назначен руководителем подразделения «Росбанк Дом» — филиала Росбанка, образованного в результате присоединения к нему банка «ДельтаКредит». Об этом в среду объявили в Росбанке.

Росбанк на днях завершил процедуру реорганизации в форме присоединения «ДельтаКредита» c открытием филиала «Росбанк Дом». Соответствующие изменения были зафиксированы в ЕГРЮЛ 1 июня. В посвященном этому событию релизе Росбанка отмечалось, что «интеграция ипотечной платформы КБ «ДельтаКредит» в состав розничного бизнеса Росбанка позволит достичь большей синергии, расширить возможности для перекрестных продаж и вывести сервис для клиентов группы на новый уровень».

В сегодняшнем сообщении Росбанка указано, что ключевой задачей Дениса Ковалева в должности главы филиала «Росбанк Дом» станет развитие ипотечной экосистемы группы «Росбанк».

«В результате присоединения «ДельтаКредита» к Росбанку мы сохраним преимущества выстроенной ипотечной платформы. Большой опыт Дениса позволит нам повысить ее эффективность и сделать «Росбанк Дом» новым синонимом качества ипотечных услуг», — сказал председатель правления Росбанка Илья Поляков.

После объединения Росбанка с «ДельтаКредитом» в Казани открылся первый в РФ офис «Росбанк Дом» Новый филиал располагается по адресу: Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2, БЦ «Булак».



Денис Ковалев окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

К команде банка «ДельтаКредит» он присоединился в июле 2002 года. Долгое время развивал непрямой канал продаж, стоял у истоков появления корреспондентской программы по рефинансированию ипотечных кредитов у банков-партнеров, отмечается в биографической справке.

С 2009 года Ковалев руководил аналитическим отделом, отвечал за определение и реализацию кредитной политики, обеспечение качества кредитного портфеля банка. В октябре 2011 года возглавил кредитный департамент и стал курировать подразделения, отвечающие за андеррайтинг, управление кредитным риском, формирование и реализацию стратегии банка по выдаче кредитов, рефинансирование ипотечных кредитов, взаимодействие со страховыми и оценочными компаниями. В соответствии с решением совета директоров «ДельтаКредита» в ноябре 2012 года Ковалев был назначен членом правления банка.



С ноября 2013 года Ковалев руководил кредитно-операционным блоком банка, в который входили кредитный департамент, департамент по работе с просроченной задолженностью, корпоративный департамент, операционный департамент и центр клиента.