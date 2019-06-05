Альфа-Банк запустил сервис «Светофор» (онлайн-индикаторы рисков), с помощью которого корпоративные клиенты могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Оценка проводится по пяти критериям: доля налоговых платежей; соотношение операций с НДС и без НДС; объемы снятия наличных; объемы переводов на счета физических лиц; размер остатка по счету. О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска.

Зеленый свет — «риски по критериям отсутствуют», желтый — «обратите внимание на следующие признаки», красный — «высокий риск нарушения требований закона». Одновременно с сигналами «светофора» клиент получает краткие разъяснения: какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.

«Сервис «Светофор» предоставляется в новой версии интернет-банка для корпоративных клиентов. Он обеспечивает автоматический мониторинг операций компании, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора, и в случае высокого уровня рисков заблаговременно, не дожидаясь применения ограничений, скорректировать показатели до приемлемого уровня («зеленого сигнала»)», — поясняется в релизе банка.

Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа и составит не более 240 рублей в месяц.



Также в интернет-банке корпоративным клиентам банка бесплатно доступен калькулятор, позволяющий рассчитать уровень риска операций и ознакомиться с требованиями законодательства для исключения нарушений.

