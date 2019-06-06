Держатели дефолтных евробондов Russian Standard Ltd. Рустама Тарико — инициативная группа, собравшая 25% выпуска, не согласная на предложенные условия реструктуризации, — наняли для ведения переговоров с эмитентом инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — компанию А1, рассказал владелец бумаг Russian Standard и подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров, сообщают «Ведомости» .

Дефолт по бумагам на 545 млн долларов Russian Standard допустила в октябре 2017 года, не заплатив купон — бумаги были выпущены в 2015 году для реструктуризации субординированных евробондов на 350 млн долларов и 200 млн долларов банка «Русский Стандарт» Рустама Тарико — держатели бондов банка получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.

Russian Standard в 2018 году предложила два варианта: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и право на выплаты, которые будут привязаны к результатам «Русского Стандарта»; оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят 50—70 млн долларов, а 25% от номинала бондов — это 136 млн долларов.

Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку Тарико Владельцы бондов Russian Standard, по которым заложены 49% банка «Русский Стандарт», пожаловались главе ЦБ на «непрозрачную сделку» структур Рустама Тарико. Среди держателей бондов — фонд экс-совладельца «Мечела» Владимира Йориха.

Вариант с обращением взыскания на залог акций банка «Русский Стандарт» по-прежнему является крайней мерой, говорит один из собеседников «Ведомостей», но кредиторы могут ее использовать, если не удастся урегулировать задолженность Russian Standard иным образом. Бонды выпущены по английскому праву, но заложенные акции банка регулируются нормами российского права, указывает держатель облигаций.

У А1 большой опыт работы со сложными корпоративными кейсами, так называемыми специальными ситуациями, замечает партнер Matrix Capital Павел Теплухин: это и конфликты между акционерами, и неэффективное управление, и, конечно, урегулирование проблемных долгов, причем не только в России — зачастую такие разбирательства не ограничиваются российской юрисдикцией, а А1 — это те, кто как раз может помочь с поиском активов и взысканием долгов за рубежом, считает он.