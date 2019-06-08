Дискуссия по финансовым параметрам передачи ВЭБом Промсвязьбанку Связь-Банка через казну РФ продолжается, правительство взаимодействует по этому вопросу с ЦБ, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

«Пока не договорились, пока дискуссия ведется. Мы по этому поводу взаимодействуем с Центральным банком», — сказал Силуанов.

«Есть загвоздка, как сделать так, чтобы в результате такой передачи у Внешэкономбанка и Центрального банка не сложились отрицательные для баланса последствия», — добавил первый вице-премьер.

Госдума в мае приняла закон, определяющий порядок передачи акций Связь-Банка Промсвязьбанку через казну РФ, что позволит увеличить капитал ПСБ. Документ предоставляет правительству право в 2019 году принять в казну передаваемые безвозмездно ВЭБом акции Связь-Банка, количество, вид и стоимость которых определит Кабмин. При этом правительство в текущем году будет вправе передать далее эти акции в уставный капитал Промсвязьбанка.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что для того, чтобы госкорпорация не понесла убытков из-за передачи Связь-Банка, обсуждается возможность реструктуризации долга перед ЦБ в 212 млрд рублей. В пятницу, 7 июня, он уточнял РИА Новости, что вопрос практически решен и ВЭБ ожидает «точки» в нем в самое ближайшее время.

ВЭБу пришлось «спасать» банк «Глобэкс» и Связь-Банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд рублей на их финансовое оздоровление. Связь-Банк в конце прошлого года завершил присоединение банка «Глобэкс», став его правопреемником. ВЭБ тогда предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Идея была одобрена премьер-министром РФ.