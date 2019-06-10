В Минскомсвязи предложили китайскому производителю телекомоборудования использовать вместо американской операционной системы Android российскую «Аврора» — русскоязычный аналог финской Sailfish. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

Как написано в издании, перед ПМЭФ-2019 главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на операционную систему Sailfish. Также эту тему обсуждали и на встрече российского президента с китайским лидером.

Источник среди федеральных чиновников рассказал, что переговоры идут по двум направлениям.

«Первое — установка на различные типы устройств китайской компании операционной системы «Аврора». Она может устанавливаться на устройства Huawei вместо системы Android от Google, которую китайская компания не может полноценно использовать после американских запретов. «Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — сказал собеседник The Bell. Второе — локализация производства в России части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного производства чипов и программного обеспечения», — пишет издание.

Разработкой «Авроры», указывает The Bell, занимается связанная с миллиардером Григорием Березкиным компания «Открытая мобильная платформа». Березкин в 2014 году стал совладельцем финского разработчика Jolla. Именно этот разработчик с 2012 года работал над операционной системой Sailfish.

По данным Reuters , Huawei в мае была внесена в черный список Минпромторга США в связи предполагаемой угрозой безопасности. В связи с этим Google прекратил сотрудничество с компанией в части предоставления прав на использование программного обеспечения.