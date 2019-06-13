Банк России предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие «плохих» кредитов, сообщили ТАСС в инвестиционном фонде Baring Vostok.



«Финансовое положение банка «Восточный» приближается к критическому, поскольку Центральный банк РФ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие «плохих» кредитов, в основном связанных с корпоративным портфелем Юниаструм Банка», — говорится в сообщении фонда.

Банк действительно получил предписание о доначислении резервов по ряду активов на сумму 5,1 млрд рублей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Восточный». «Банк исполнил очередное предписание ЦБ в полном объеме и в указанный срок. При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет неисполненных обязательств перед ЦБ», — заявили в пресс-службе. В «Восточном» заверили, что кредитная организация финансово устойчива, а «способность банка отвечать по своим обязательствам не вызывает сомнений». «Банк не комментирует детали исполнения предписания в разрезе активов», — добавили в пресс-службе.

Предписание ЦБ не касается возможности банка принимать и обслуживать вклады, заверили в «Восточном». «Банк ведет деятельность в обычном режиме, все обязательные нормативы достаточности капитала соблюдаются, запас ликвидности позволяет бесперебойно отвечать по обязательствам в любом режиме», — подчеркнули в банке.

​Артем Аветисян не знает о проблемах с капиталом в банке «Восточный» В середине апреля представители кредитной организации сообщали, что банк досоздал резервы на 11,8 млрд рублей в рамках предписания ЦБ.

В середине апреля представители кредитной организации сообщали, что банк досоздал резервы на 11,8 млрд рублей в рамках предписания ЦБ. По данным РБК, регулятор рекомендовал «Восточному» сформировать дополнительные резервы по проблемным активам на 16,6 млрд рублей. Между тем 5 июня амурский суд ввел запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд рублей. Процедура требовалась в том числе для пополнения капитала кредитной организации.

