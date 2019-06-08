Артем Аветисян, который через компанию «Финвижн» контролирует 32% акций банка «Восточный», не знает, что кредитная организация в течение двух месяцев показывала критически низкие значения норматива по капиталу.



«Мне об этом ничего не известно. Обращайтесь, пожалуйста, в банк по этому вопросу», — заявил Аветисян журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как следует из отчетности на сайте ЦБ, с 1 марта норматив достаточности базового капитала банка «Восточный» упал ниже 7% и держался ниже этого уровня на протяжении всего марта и апреля. Причем 17 дней значение норматива было ниже триггера 5,125%. На 1 мая он опустился до уровня 5,302%. «Это снижение свидетельствует об остром дефиците капитала», — отмечал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.

В середине апреля представители кредитной организации сообщали, что банк досоздал резервы на 11,8 млрд рублей в рамках предписания ЦБ. По данным РБК, регулятор рекомендовал «Восточному» сформировать дополнительные резервы по проблемным активам на 16,6 млрд рублей. Между тем 5 июня Амурский суд ввел запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд рублей. Процедура требовалась в том числе для пополнения капитала кредитной организации.

«Это эффект от апрельского единовременного начисления резервов (11,8 миллиарда рублей) в рамках предписания ЦБ (по итогам проверки в 2018 году). Капитал в моменте не нарастает. С учетом высоких результатов за 2018 год и досрочного выполнения предписания ЦБ банк объявляет о следующем прогнозе на 2019 год: ожидаемый органический рост регуляторного капитала от 1 апреля 2019 года до конца 2019 года — на 7,1 миллиарда рублей до 35,1 миллиарда рублей», — прокомментировал Банки.ру ситуацию представитель банка.



Решение Амурского суда — одно из нескольких, которое касается корпоративного конфликта между акционерами банка «Восточный» — «Финвижн» Аветисяна и кипрской Evison Holdings, которую контролирует фонд Baring Vostok. В феврале топ-менеджеры фонда, в том числе его основатель и председатель совета директоров банка «Восточный» Майкл Калви, были арестованы по делу о хищении из кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru

