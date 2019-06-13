Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «Кубань Кредит» на уровне «ВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг банка «Кубань Кредит» обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильными показателями достаточности капитала, слабым риск-профилем ввиду высокой концентрации на кредитовании предприятий строительной отрасли, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию, учитывающей значительную концентрацию обязательств банка на средствах физических лиц», — говорится в сообщении.

Бизнес-профиль банка отражает его сильную и устойчивую франшизу в Краснодарском крае, которая поддерживается его развитой операционной сетью и узнаваемым региональным брендом. Вместе с тем бизнес-профиль учитывает и ограничения в отношении развития и диверсификации бизнеса банка, которые накладывает концентрация его деятельности в одном регионе. Бизнес кредитной организации характеризуется средним уровнем диверсификации. Качество управления банком оценивается АКРА как удовлетворительное и соответствует масштабам и характеру его бизнеса. Выбор основных направлений развития банка позволяет успешно использовать конкурентные преимущества ключевого региона присутствия.

Достаточность капитала банка оценивается как сильная. Оценка риск-профиля банка отражает значительную концентрацию его кредитного портфеля на предприятиях строительной отрасли. Существенная часть предоставленных банком кредитов выдана на кредитование строительства многоквартирных домов в городах с высоким спросом на жилье и не имеет признаков проблемности. Агентство сохраняет адекватную оценку портфеля ссудной задолженности и отмечает рост кредитов, отнесенных к проблемным и потенциально проблемным. Фактор «Фондирование и ликвидность» оценивается как адекватный. Негативное влияние на данный фактор оказывает высокая концентрация фондирования на текущих счетах и депозитах физических лиц.

К позитивному рейтинговому действию в отношении кредитной организации может привести снижение концентрации кредитного портфеля на строительной отрасли и диверсификация источников фондирования.

К негативному рейтинговому действию может привести существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, прежде всего заемщикам – строительным компаниям, рост концентрации ссудного портфеля на 10 крупнейших заемщиках, рост концентрации ссудного портфеля на связанных сторонах и существенное снижение показателей прибыльности и способности абсорбировать возможный рост отчислений на резервы.