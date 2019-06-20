Почта Банк запускает новый кредит — «Суперпочтовый онлайн». Об этом стало известно в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру.

Базовая ставка кредита составляет 11,9% годовых. Максимальная сумма — 1,5 млн рублей, срок — от 13 до 60 месяцев.

Активные клиенты (те, кто тратят ежемесячно от 10 тыс. рублей по карте или в ДБО), зарплатные и пенсионные клиенты, оформившие заявку в ДБО или на сайте банка, могут рассчитывать на снижение ставки на 2 процентных пункта, до 9,9% годовых.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.