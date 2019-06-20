Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест сотрудника банка «Кредит Экспресс» Наталью Ципинову.

Она обвиняется по делу о растрате в кредитном учреждении, фигурантом которого является основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.



«Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов — всего 31 факт растраты средств банка «Кредит Экспресс».