Президент России Владимир Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза до конца 2020 года. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами... постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.



Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Контрсанкции, предполагающие запрет на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», введены в августе 2014-го. На прошлой неделе Евросоюз официально продлил секторальные санкции в отношении России на год.

