Число людей с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития.



«К 2024 году людей, чьи доходы остаются ниже прожиточного минимума, должно стать вдвое меньше. Мы постепенно эту задачу решаем, в прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты», — сказал он.

По оценке премьера, в результате этих действий число людей с доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год снизилось на 400 тыс. человек.

Медведев добавил, что такая работа продолжается и в текущем году. В частности, с 1 января минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума, были проиндексированы страховые пенсии выше инфляции, а в апреле — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные. Премьер также напомнил о практически двукратном увеличении пособий по безработице.

«Такие общие меры должны быть дополнены более адресной системой поддержки, которая ориентирована на нужды конкретного человека, чтобы государство могло предложить подходящий именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения», — пояснил премьер, подчеркнув, что особенную важность такой подход имеет для села и моногородов. Он обратил внимание на необходимость учитывать не только доходы, но и расходы людей, «чтобы избежать ситуаций, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства, а человек, который тянет не только свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки».

Глава Кабинета министров рассказал, что персональный подход использовался в пилотном проекте, который апробировался в 11 регионах. Его первый этап завершен, целью было провести аудит действующей социальной поддержки тех, кто ее получает. По итогам людям были предложены индивидуальные программы помощи.

По его словам, с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и т. д. Медведев также добавил, что с 2020 года правительство намерено софинансировать региональные программы по внедрению социального контракта.