ВТБ запускает новую программу по рефинансированию автокредитов как сторонних банков, так и полученных в ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентам доступны минимальные ценовые параметры в размере 3% по программе trade-in. Максимальный размер кредита — до 5 млн рублей. Ставка 3% доступна при оформлении страхования залога на весь срок кредита (дисконт составит 3 п. п.), полиса личного страхования (4 п. п.) и оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» (2 п. п.).

Также предлагается рефинансирование действующего кредита без замены автомобиля и с возможностью получить наличные на любые цели. Ставка в этом случае составит от 6% годовых. Для получения займа необходимо оформление страхования залога на весь срок кредита (5,5 п. п.) и карты ВТБ «Автолюбитель» (3 п. п.). В данном случае клиентам доступны средства в размере до 3 млн рублей.

Возможный срок кредитования — от года до пяти лет.