Программа лояльности Сбербанка расширяет возможности использования бонусов для любителей онлайн-игр. В частности, запущена акция с игровыми порталами 101xp.com и my.games, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь участники программы могут обменивать от 250 бонусов «Спасибо» на купоны с игровой валютой портала 101xp.com номиналом до 1 000 валютных единиц. А также от 150 бонусов «Спасибо» на аргенты различного номинала в онлайн-игре Skyforge на my.games», — говорится в сообщении.

Помимо этого, за бонусы «Спасибо» можно получить электронное издание игры Playrunknown's battlegrounds или коллекционное издание игры «Шаг в неизвестность» на my.games.



Бонусы на игровую валюту обменивают на сайте «Онлайн Маркет» и в мобильном приложении бонусной программы.