Денежный перевод «Золотая корона» теперь можно отправить в Литву. Выдачу и отправку денежных переводов «Золотая корона» в Литве осуществляет партнер системы BP Remit Limited, следует из релиза сервиса.

«Тариф на осуществление денежных переводов в Литву составляет 1% независимо от суммы перевода. Кроме того, действует специальное предложение — «Тариф 0%» для переводов с конвертацией по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент осуществления трансакции», — отмечается в сообщении.

Валюта выдачи денежных переводов «Золотая корона» в Литве — евро.



Отправка переводов доступна в отделениях банков — участников платежной системы «Золотая корона» в России. Инфраструктура обслуживания сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» насчитывает свыше 60 тыс. пунктов в 36 странах мира.