Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости развивать в России так называемое зеленое финансирование.

«Социально ответственный экологичный бизнес должен получать лучшие условия на финансовом рынке. Это те компании, которые думают о будущем. Сейчас мы работаем вместе с Министерством экономического развития над принципами раскрытия нефинансовой информации компаниями (об экологической и социальной ответственности). Уже прошли первые выпуски «зеленых» облигаций, купоны по ним дотирует Министерство промышленности», — сказала она.

«Гринфайненсинг у нас пока еще воспринимается как экзотика, но на развитых рынках он уже стал реальным фактором инвестиционной политики, влияющим на доступ компаний к капиталу», — отметила глава ЦБ.