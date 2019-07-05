Финансовые компании практикуют недобросовестные продажи продуктов и услуг (мисселинг) по трем причинам, сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе дискуссии на МФК.

«Три причины мисселинга. Первая — это помогает поднять продажи. Вторая — то же самое делает сосед справа и сосед слева. При этом каждый считает, что он делает мисселинг лучше другого. Третья причина — за это ничего не будет», — пояснил Швецов.

По его словам, ЦБ ведет борьбу со всеми тремя причинами недобросовестных продаж.

«Мы работаем по всем направлениям. Хотели бы, чтобы, если выявлен мисселинг, обнулялись бонусы, чтобы было наказание», — указал Швецов.