Если саморегулирование не будет эффективно работать в плане пресечения недобросовестных продаж финансовых продуктов, Центральный банк возьмет это под свой контроль. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

«Если не сработает саморегулирование в ряде секторов, мы пойдем на госрегулирование. Мы не будем терпеть мисселинг и недобросовестные продажи, потому что это ведет к потере доверия к рынку», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что банковская отрасль до сих пор не присоединилась к стандарту продаж финансовых продуктов.

«Мы не можем долго ждать, пока банковская отрасль созреет, чтобы присоединиться к этому стандарту. Мы год это обсуждаем, и если банковская отрасль не готова брать на себя саморегулирование, то нам придется заполнять эту брешь. Может быть, участникам рынка не очень понравится эта позиция, но у нас есть задача, поставленная законом, — защищать права потребителей. Здесь призыв к банковскому сообществу: предложить работающую модель саморегулирования, которая позволит решить проблему мисселинга и недобросовестных продаж. У нас есть ограниченные сроки, чтобы эти предложения зазвучали», — отметила глава ЦБ.