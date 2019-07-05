Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Банка БКФ без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruССС» с «негативным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе агентства.

Агентство напоминает, что Банк БКФ специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, операциях с ценными бумагами, выдаче банковских гарантий.