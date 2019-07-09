В январе — мае 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 55,4 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа в январе — мае текущего года составила 14,4%, сократившись на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый значительный рост лимитов был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (плюс 21,4%) и от 50 до 59 лет (плюс 20,0%). Менее значительными темпами увеличивались лимиты у граждан в возрасте от 40 до 49 лет (плюс 13,5%), старше 65 лет (плюс 11,1%) и от 30 до 39 лет (плюс 10,7%).

Наиболее низкий рост среднего размера лимитов пришелся на сегмент самых молодых заемщиков — до 30 лет: от 25 до 29 лет — на 8,0%, а моложе 25 лет — всего на 1,4%.

Самый большой средний размер лимитов по картам в 2019 году — у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 64,6 тыс. рублей, а самый низкий — у граждан моложе 25 лет: 35,5 тыс. рублей.

В регионах РФ в январе — мае 2019 года наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (95,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (76,1 тыс. рублей), Московской области (71,2 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (68,1 тыс. рублей) и Хабаровском крае (65,7 тыс. рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам продемонстрировали Алтайский край (плюс 26,4%), Республика Бурятия (плюс 25,0%), Удмуртская Республика (плюс 24,4%), Омская (плюс 22,5%) и Самарская (плюс 22,3%) области. В ряде регионов средние лимиты по выданным кредитным картам снизились. Так, в Республике Крым сокращение данного показателя составило 18,4%, а в Москве — 2,1%.