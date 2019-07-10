Индекс Мосбиржи завершил торги очень близко к уровню закрытия предыдущего торгового дня, как и накануне, а индекс РТС по итогам сессии вышел в «зеленую зону».

Индекс Мосбиржи составил по итогам торгов среды 2 822,75 пункта против 2 822,66 по итогам торгов вторника.



Индекс РТС вырос на 0,92% по сравнению с закрытием вторника — до уровня 1 407,64 пункта.

Согласно данным Московской биржи, обыкновенные акции ВТБ подорожали на 1,85%, бумаги «Яндекса» — на 0,9%, Сбербанка — на 0,42%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,02%. Котировки обыкновенных акций «АЛРОСы» снизились на 1,59%, МТС — на 0,72%, «Магнита» — на 0,48%, бумаг Мосбиржи — на 0,34%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,17%, «Норильского никеля» — на 0,15%.

«Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%, чему способствовал как общий спрос на рисковые активы, так и данные Минэнерго США, показавшие падение запасов нефти на 9,5 млн баррелей. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика», — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич.

