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• Российская экономика устойчива и может выдержать любые санкции, кроме самых жестких. Об этом заявил младший управляющий директор банковской группы Moody's по России и СНГ Ярослав Совгира. «Санкции, даже если они будут объявлены по суверенному долгу, будут иметь весьма умеренные последствия для экономики», — считает он. Прогноз агентства по банковской системе страны в целом «позитивный», при этом Moody's отмечает замедление экономики. В свою очередь президент Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует ускорить темпы роста. «Надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста», — указал глава государства.

• Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения РФ в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Казалось бы, не так много 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал он. Кудрин также выразил сомнение в достижении показателя по сокращению уровня бедности в РФ в 2019 году — 12% от общей численности населения страны.

• Банк России готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщают СМИ. В рамках реформы системы ИИС предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн рублей. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его. С дохода, который принесли эти инвестиции, налог заплатить придется. При этом ИИС может быть автоматически продлен и по истечении трех лет, то есть необходимости закрывать его и распродавать портфель не будет. Однако иностранные ценные бумаги для особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов все-таки будут запрещены.

• Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию шпионской программы FinSpy, которая может наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве. Программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование, таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema, и часто используется для целевого шпионажа. Хакеры могут установить FinSpy на устройство, только если получат физический доступ к нему, либо заразить его через СМС, электронное письмо или push-уведомление. При этом атакующий получает практически безграничные возможности по отслеживанию работы устройства. FinSpy собирает разные типы пользовательских данных: контакты, электронную почту, СМС, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохраненные файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.