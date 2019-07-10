Дмитрий Раковщик назначен генеральным директором САО «ЭРГО», а Мария Барсова стала исполнительным директором. Об этом в среду сообщили в страховой компании.

Как уточняется, Дмитрий Раковщик на позиции гендиректора компании сосредоточится на стратегии, тактике и консолидированном управлении бизнесом.

Раковщик также является генеральным директором СПАО «РЕСО-Гарантия», членом президиума Всероссийского союза страховщиков, а также членом президиума и правления Российского союза автостраховщиков.

Ранее должность генерального директора компании «ЭРГО» занимал Мачей Шишко.



Заместитель генерального директора по имущественным видам страхования и операционный директор «ЭРГО» Мария Барсова, занявшая должность исполнительного директора, будет осуществлять оперативную деятельность по управлению компанией. Она будет отвечать за усиление присутствия компании в традиционных для нее сегментах имущественного страхования и автострахования путем продвижения конкурентоспособных продуктов и услуг.

Карьера Барсовой в «ЭРГО» началась в 2017 году, когда она была назначена операционным директором. До этого она работала в СГ «УралСиб» и в ГК «Ренова».



В феврале 2019 года было объявлено о приобретении 100% акций «ЭРГО» компанией «РЕСО-Гарантия», которая взяла на себя управление всей компанией, включая персонал, клиентский портфель и IT-системы. При этом САО «ЭРГО» остается полностью самостоятельным юридическим лицом. «В результате новых назначений «ЭРГО» усиливает свою корпоративную структуру и возможности на российском рынке», — подчеркивается в релизе.