Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств. Об этом говорится в письме главы финансового ведомства.

Палата представителей конгресса уходит на летние каникулы в конце июля, а сенат — в начале августа. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

Мнучин рассказал, что его ведомство рассмотрело ряд вариантов дальнейших событий в отношении госдолга страны. «Исходя из обновленных прогнозов, есть вариант, при котором у нас закончатся наличные средства в начале сентября, прежде чем конгресс возобновит работу [после каникул], — отметил министр в письме, адресованном лидерам Демократической и Республиканской партий в обеих палатах законодательного органа. — В связи с этим я прошу конгресс повысить потолок госдолга до того, как конгресс уйдет на летние каникулы».

В опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

