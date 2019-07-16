Программа «Спасибо от Сбербанка» расширяет возможности списания бонусов на различные товары и услуги. До 30 июня 2020 года участники программы смогут обменивать бонусы на голоса в приложении «ВКонтакте», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Голоса — валюта сайта «ВКонтакте», с помощью которой можно покупать подарки, стикеры и дополнительные возможности в играх.

«Обменять бонусы «Спасибо» пользователи могут на фиксированное количество голосов: три, пять, девять, десять, 19, 20, 30, 40, 50 или 100. Голоса за бонусы можно будет получить на сайте vk.com или в мобильном приложении в разделе «Платежи, подписки, переводы», — уточняют в банке.

Кроме того, при каждой покупке в мобильной и веб-версии «ВКонтакте» пользователям прямо в интерфейсе будет предложено использовать «Спасибо от Сбербанка».