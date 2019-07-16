Популярность более крупных микрозаймов сегмента Installments постепенно растет. Уже по итогам 2019 года их доля в денежном выражении составит 55% суммарных объемов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), а в 2020-м уже приблизится к 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». В связи с этим портрет типичного заемщика микрофинансовых организаций неизбежно изменится, считают эксперты.



По их мнению, «длинные» микрозаймы все чаще будут предоставляться в онлайн-режиме. Так, в 2020 году порядка 40% договоров на средне- и долгосрочные займы будут заключены с заемщиками МФО дистанционно, прогнозируют эксперты компании.

«Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики «Займера». — МФО отдадут предпочтение аудитории, максимально склонной к крупным расходам и к долгосрочному финансовому планированию».

Так, ссудами микрофинансовых организаций чаще всего будут пользоваться заемщики среднего возраста преимущественно 25—40 лет — их будет около 65% (сейчас — 50%). Молодежь 18—24 лет среди получателей «длинных» микрозаймов сократится до 20% (сейчас — около 30%).

Кроме того, среди заемщиков МФО станет больше женщин: если сегодня в числе клиентов МФО их около 40%, то с дальнейшим распространением Installments-займов их доля составит 55%. Как отмечают эксперты компании, краткосрочные займы более востребованы мужчинами для решения текущих разрывов семейного бюджета, тогда как «длинные» займы больше нужны женщинам для стратегических крупных расходов.

А в целом, полагают аналитики, среди заемщиков МФО будет больше материально обеспеченных граждан с официальным доходом и статусом «наемный сотрудник». Их доля в общем числе заемщиков МФО составит порядка 90% (сейчас — 77%).