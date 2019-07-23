Госдума приняла в третьем чтении закон о включении прав требования, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Документ инициирован правительством РФ.

Так, доля кредитов с залогом прав по договорам долевого участия в строительстве не может превышать 40% размера ипотечного покрытия, а отношение долга по кредиту к денежной оценке прав требования дольщика по договору — 80%. Залогодателю также запрещается без согласия залогодержателя заменять предмет залога и отказываться в одностороннем порядке от исполнения договора участия в долевом строительстве или передавать права по нему другим лицам.

Вводимые законом изменения позволят банкам увеличить объемы ипотечного кредитования и снизить ставки за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке, говорится в пояснительной записке.

Также законом предусматривается, что облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми облигациями. Биржа вправе присваивать идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам.