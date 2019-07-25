Россия оспорила во французских судах решение Международного арбитража о взыскании 1 млрд долларов в пользу украинского Ощадбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России.



«Арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается», — сообщили в Минюсте России.

«В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, — отметили в министерстве. — Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины».

Суд Киева постановил взыскать с России 1,1 млрд долларов за крымские активы Ощадбанка Решение может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде до 17 августа.

23 июля стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Как отмечалось в определении украинского суда, он выдал исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка возмещения убытков в размере более 1,111 млрд долларов по решению Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года в качестве компенсации за потерю инвестиций банка на территории Крыма.