ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширило возможности тарифного плана «Социальный пакет» для людей с особыми потребностями. Для глухих и слабослышащих пользователей тарифа появилась функция удаленного перевода на русский жестовый язык (РЖЯ), сообщает пресс-служба оператора.



«Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на РЖЯ «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками русского жестового языка. Например, с врачами в поликлиниках, продавцами в магазинах, водителями общественного транспорта и т. д. Первые 60 минут сурдоперевода в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет-трафик при пользовании приложением Cloud Interpreter безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет Интернета», — говорится в релизе.

В компании напоминают, что для незрячих и слабовидящих абонентов уже реализовано бесплатное пользование картами «Яндекс.Карты» (6+) и «Google Карты» (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Важные возможности для абонентов тарифа «Социальный пакет» предоставляет сервис «Мой Доктор» (16+). Получить консультацию дежурного терапевта или педиатра могут также родственники абонента социального тарифа. Стоимость подписки на сервис «Мой Доктор» составляет 60 рублей в месяц, в которую входят пять консультаций с дежурным врачом, одно консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые семь дней сервис доступен бесплатно.

В абонентскую плату тарифного плана «Социальный пакет» включен пакет услуг мобильной связи:

200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера «Билайн Россия»;

безлимитные звонки на «Билайн Россия» после исчерпания пакета;

СМС на номера всех операторов области подключения и «Билайн Россия» — 1 тыс. СМС в месяц;

пакет мобильного Интернета в 3 Гб;

безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Москвы абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 150 рублей в месяц, в регионах стоимость еще ниже и варьируется от 99 до 120 рублей в месяц в зависимости от территории подключения. Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополя, а также Чукотского автономного округа.

Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, удостоверении инвалида или справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца), студенческий билет. На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.