Американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management готовы купить спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка «Восточный», фонды направили предварительные предложения в банк и IFTG, сообщают «Ведомости» ; по словам собеседника издания, знающего о переговорах, потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok.

В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам презентацию с предложением купить акции IFTG по цене, отраженной на балансе, — 2,5 млрд рублей; в презентации было указано, чем владеет IFTG: это связанные с фондовым рынком ITI Capital и ITI Funds, маркетплейс Finvale, стартап в сфере эквайринга 2can & iBox. Отмечалось, что у самого «Восточного» с каждой из четырех компаний группы IFTG есть или планируется совместный бизнес.

Parus Marine направил предварительное предложение в «Восточный» на имя и. о. предправления Вячеслава Арутюняна 19 июля; фонд оценил пакет IFTG в 41,25 млн долларов (около 2,6 млрд рублей) на основе финансовой отчетности компании за 2018 год, автор письма — известный американский инвестор Чарльз Райан, председатель совета директоров «Магнита», фонд отметил, что у активов, которыми владеет IFTG, сильная операционная деятельность, они могут сохранить привлекательную конкурентоспособность.

Другой потенциальный покупатель — фонд Pacific World Fund Management (PWFM) — направил предварительное предложение в IFTG 22 июля, оценивая пакет акций IFTG в меньшую сумму — в 34—38 млн долларов (2,1—2,3 млрд рублей); основной бизнес фонда базируется в Тяньцзине и Шэньчжэне.

Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, — часть плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 года, сообщил представитель Baring Vostok.