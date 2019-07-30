Совет директоров рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров дивиденды за первое полугодие 2019 года и утвердил новый состав правления компании. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Дивиденды за первое полугодие рекомендованы к утверждению в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию МТС и 17,36 рубля на одну депозитарную расписку (АДР). Общая сумма дивидендов может составить 17,35 млрд рублей.

«Совет директоров рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 года промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (17,36 рубля на одну АДР) и утвердил новую организационную структуру Группы «МТС», — говорится в сообщении.

В состав правления компании с 1 августа 2019 года войдут: первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу Вячеслав Николаев, вице-президент по управлению персоналом Мария Голяндрина, вице-президент по стратегии и развитию Александр Горбунов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов, вице-президент по финансам Андрей Каменский, вице-президент по финансовым сервисам и председатель правления МТС-Банка Илья Филатов, вице-президент по информационным технологиям Дмитрий Хомченко, вице-президент по облачным и цифровым решениям Валерий Шоржин и вице-президент и генеральный директор «МТС Медиа» (ТВ-сервисы). Последний будет назначен в ближайшее время.

Также в компании появились новые позиции: вице-президент по технике Андрей Ушацкий, директор центра искусственного интеллекта Аркадий Сандлер, директор центра Big Data Леонид Ткаченко, директор по деловой этике и комплаенс Юлия Ромашкина.