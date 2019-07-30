«Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 49% долей в уставном капитале ООО «Национальные технологии». Об этом сообщили в телекоммуникационной компании, уточнив, что пакет в 51% «Национальных технологий» принадлежит госкорпорации «Ростех».

«Целью сделки является развитие компетенций группы компаний «Ростелеком» на рынке услуг по технической поддержке и поставке аппаратно-программных комплексов систем хранения данных (СХД) для исполнения требований федерального закона «О противодействии терроризму» № 374-ФЗ», — поясняется в релизе.

«Мы расцениваем сделку как долгосрочное инвестирование в развитие отечественных высокотехнологичных решений для сбора и хранения данных, включая СХД «Купол». «Ростелеком» поддерживает использование отечественного оборудования. Это позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от иностранных производителей», — комментирует первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

В ближайшее время начнется установка СХД «Купол» в интересах «Ростелекома» и Tele2 в центре обработки данных «Удомля». «Ростелеком» продолжает активно развивать геораспределенную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства, подчеркивает оператор.



Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологичных продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой является аппаратно-программный комплекс СХД «Купол». Данная система получила заключение ФСБ России, подтверждающее успешное прохождение испытаний и возможность ее использования в составе интегрированных решений для хранения данных, полученных от операторов связи в рамках реализации федерального законодательства, отмечается в справке «Ростелекома».