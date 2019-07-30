Крупнейший банк страны, Сбербанк, постепенно сдает свои позиции на рынке банковских услуг, что может негативно сказаться на стоимости его акций.

Доля Сбербанка на рынке вкладов в России в первом полугодии 2019 года сократилась на 0,5 процентного пункта и составила 44,6%, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его мнению, судя по показателям ставок, Сбербанк отказался от борьбы за клиента: максимальная ставка по трехлетним вкладам у лидера российского банковского сектора около 5% против 7—8,5% у других банков из топ-20. Аналитик считает, что текущая динамика вкладов существенно ограничивает потенциал наращивания объема кредитования Сбербанка.

В ближайшее время Сбербанк должен отчитаться по МСФО за II квартал 2019 года. Чистый процентный и комиссионный доход банка прогнозируется на уровне 490 млрд рублей (-5% год к году). Рынок ожидает восстановления показателя чистого процентного и комиссионного дохода банка на уровне 541 млрд рублей (-0,1%). Между тем, полагает Осин, текущая динамика объемов кредитования и депозитов ставит под сомнение реалистичность данного прогноза.

«В отсутствие значимых новостей, способных поддержать уверенность игроков в улучшении динамики показателей «Сбера» во втором полугодии, его акции, возможно, продолжат терять позиции по отношению к бумагам ВТБ и «Газпрома», которые являются сейчас ключевыми конкурентами акциям Сбербанка в качестве индексной бумаги российского рынка», — написал он в комментарии.