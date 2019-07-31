Доля тех, кто расплачивается безналично, выросла с 2013 года почти в 10 раз

Каждый десятый россиянин не имеет банковской карты и не собирается ее оформлять. Кроме того, более половины россиян оплачивают свои покупки наличными деньгами. Об этом сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился ТАСС .

«У большинства россиян (84%) есть банковские карты. Чаще всего их имеют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (94%) и работающие (90%). У каждого десятого (11%) опрошенного нет карты, и он не планирует оформлять ее в ближайшее время», — указано в исследовании. Доля тех, кто не имеет банковских карт, за последние 10 лет сократилась почти в шесть раз: с 60% в 2009 году до 11% в 2018-м и в 2019-м осталась без изменений, указывают аналитики.

Платить наличными предпочитают россияне старше 60 лет (74%), люди, не имеющие постоянной занятости (71%), и сельские жители (60%). Доля тех, кто расплачивается безналично, выросла с 2013 года почти в 10 раз, до 46%.

По словам руководителя направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко, в России «по-прежнему сохраняются некоторые барьеры использования безналичной оплаты», среди которых неравномерность развития инфраструктуты, низкая цифровая грамотность некоторых сегментов потребителей.