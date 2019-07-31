Средний размер удовлетворения требований кредиторов девяти кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены за первые шесть месяцев 2019 года, составил 70,2%, в том числе требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 76,8%, второй очереди — на 40%, третьей — на 63,5%. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов «О ликвидации финансовых организаций в первом полугодии 2019 года».

В первом полугодии завершены ликвидационные процедуры в отношении десяти финансовых организаций (девяти кредитных организаций и одного негосударственного пенсионного фонда).

В общей сложности АСВ по состоянию на 1 июля 2019 года осуществляло полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) в отношении 417 финансовых организаций (362 кредитных организаций, 32 НПФ и 23 страховых организаций), 20 из них поступили в управление агентства в первом полугодии 2019 года (18 кредитных организаций и два страховщика).

На выплаты кредиторам ликвидируемых финансовых организаций в указанном периоде направлено 45 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. «Также в первом полугодии было принято решение и проведены мероприятия по организации выплат кредиторам 38 кредитных организаций на общую сумму 6 млрд рублей, которые были начаты в июле и осуществляются в настоящее время», — добавляют в АСВ.

За первые шесть месяцев 2019 года совокупный объем поступлений в конкурсную (имущественную) массу ликвидируемых финансовых организаций составил 53 млрд рублей, из них более 14 млрд поступило за счет взыскания задолженности в судебном порядке. Для сравнения, в 2018 году поступления от принудительного взыскания составили 5,2 млрд, в 2017-м — 4,5 млрд рублей.

Также в структуре сформированной конкурсной массы возросли до 6 млрд рублей поступления от реализации имущества финансовых организаций, что на 34% превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.



Средний размер удовлетворения требований кредиторов 320 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, — 45,2%. В АСВ подчеркивают, что это максимальный уровень за весь период его деятельности. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,3%, второй — на 36,3%, третьей — на 27,3%.