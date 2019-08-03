Курс рубля к ведущим валютам в настоящее время больше находится под влиянием внешних факторов, чем под влиянием введения второго пакета санкций США, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Второй пакет санкций США против России в рамках «дела Скрипалей» включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка Министерства торговли США.

«В этих санкциях, по сути, ничего нового нет. Согласно этим санкциям, американское ведомство должно выбрать что-то одно, скорее всего, выберет что-то незначительное. Это уже было озвучено в прошлом списке, тогда у рубля на это никакой реакции не было. Сейчас рубль находится под влиянием внешних факторов», — сказал он РИА Новости.

Глава АРБ: новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает.

Считается, что рубль отвязался от цены на нефть, однако она остается одним из важнейших факторов, и если стоимость этого сырья марки Brent уйдет в район 50—55 долларов за баррель, то тогда рубль упадет к уровню 67 рублей за доллар, полагает он. В пятницу октябрьский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent вырос в цене на 1,27%, до 61,27 доллара после падения в четверг на 7,17%. Курс доллара расчетами «завтра» повышался вечером в пятницу на 79 копеек, до 65,14 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 72,35 рубля.

Аналитик полагает, что введение санкций против госдолга РФ неразумно, потому что если исходить из размещения предыдущих выпусков, то там значительную долю занимали инвесторы из США. По его словам, второй пакет санкций «стреляет в ногу американским компаниям».

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей», поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.