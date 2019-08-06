AliExpress будет представлен в России в массовом офлайне, сообщают «Известия» . Первые 30 витрин китайского интернет-гипермаркета открылись в 30 салонах связи Tele2 в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани, рассказала представитель оператора Дарья Колесникова. На витрине будет представлен профильный для таких магазинов ассортимент: смартфоны, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и прочее. Просканировав расположенный рядом с товаром QR-код, покупатель, на телефоне которого установлено приложение AliExpress, получит заказ в течение 2—10 дней, отмечает Колесникова.

В AliExpress не исключили возможность сотрудничества с компаниями, которые сейчас выдают заказы интернет-гипермаркета. Например, с розничными сетями, входящими в X5 Retail Group, и системой выдачи заказов PickPoint.

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины Первыми клиентами компании в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева напомнила, что в начале этого года оператор начал открывать в своих магазинах пункты выдачи заказов из разных интернет-магазинов — сейчас таких точек более 600. «МегаФон» ранее также запустил проект по установке постаматов и пунктов выдачи интернет-магазинов — доступ к получению заказов появится у 7,5 тыс. ретейлеров и маркетплейсов, в том числе и AliExpress, говорит представитель оператора.

По мнению экспертов, цель создания онлайн-витрин и полноценных магазинов — привлечь новую аудиторию, которая по тем или иным причинам предпочитает делать покупки в физической рознице. База покупателей интернет-магазинов очень велика, но она конечна и притом, как правило, низкодоходна. Офлайн-присутствие позволяет интернет-магазину дополнительно заявить о себе, выделиться среди бесчисленного количества сетевых торговцев. Также выход в офлайн во многом неизбежен — без физического контакта вырастить средний чек крайне сложно, а он у AliExpress очень низкий.