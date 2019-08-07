Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, выполняющая функции Центробанка страны, является проблемой для развития американской экономики, а не Китай. Соответствующее сообщение глава государства разместил в среду в Twitter .

«Наша проблема — не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема — Федеральная резервная система, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что [она] действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения», — написал американский лидер.

Он в очередной раз заявил, что финансовый регулятор «должен снизить ставки сильнее и быстрее и прекратить свою нелепую» политику количественного ужесточения. «Ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить», — отметил Трамп.

«В любом случае мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла — а они не понимают — что мы конкурируем с другими странами, которые хотят добиться успеха за наш счет!» — заключил президент.