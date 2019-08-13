Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой повышение НДС с 18% до 20%. Разумнее было отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства, заявил Задорнов в интервью РБК .

«На мой взгляд, ошибочным шагом было повышение НДС с 18% до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а расходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы, до 2007-го, его просто сложно себе представить. Это происходит в том числе за счет улучшенного налогового администрирования, постепенного обеления экономики, использования карт — в России на 10% ежегодно растет доля безналичных платежей против наличных», — сказал Задорнов.

По его словам, из экономики с помощью повышения НДС изъяли определенную часть денег, «и государство забрало их себе» и пока не может распорядиться этими деньгами. «Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства», — пояснил глава банка.

Также он добавил, что есть и институциональные факторы, замедляющие экономический рост.

«Бизнес совершенно четко говорит: это вопрос судебной системы, роли и места правоохранительных органов в целом. Это базовые вещи, без изменения которых очень сложно рассчитывать на экономический рост. Если экономика не растет хотя бы на 3% в год, это ведет к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы», — добавил Задорнов.