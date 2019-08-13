Управляющая компания Fort Ross Ventures инвестировала в компанию Instamart, занимающуюся развитием технологической платформы для доставки продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом сообщили в Сбербанке, который входит в число инвесторов в фонды под управлением Fort Ross.

«Fort Ross Ventures заключила соглашение с акционером компании Instamart Львом Хасисом о конвертации всех принадлежавших ему акций в долевое участие в фонде SBT Venture Fund II. Таким образом, Лев Хасис стал одним из инвесторов фонда, а фонд SBT Venture Fund II — акционером компании Instamart», — разъясняют структуру сделки в Сбербанке.

Напомним, что Лев Хасис является одним из топ-менеджеров Сбербанка, занимая должность первого заместителя председателя правления (курирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности банка).

«Партнерство со Сбербанком открывает перед Instamart доступ ко всей экосистеме сервисов и создает интересные перспективы для их интеграции с нашей технологической платформой. Синергия со Сбербанком предоставляет Instamart уникальную возможность стать лидером доставки продуктов уже к 2020 году», — комментирует основатель компании Instamart Петр Федченков.

В релизе подчеркивается, что доставка продуктов питания и товаров первой необходимости — одна из наиболее быстро растущих ниш в электронной коммерции и Сбербанк планирует активно развиваться в этом направлении бизнеса. Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.

Компания Instamart была основана в 2013 году тремя инвестиционными аналитиками — Петром Федченковым и братьями Дмитрием и Андреем Жулиными, которые вместе с командой сотрудников Instamart являются акционерами компании. Также акционерами выступают Mail.ru Group и ряд частных лиц. Стратегическим партнером является мелкооптовая торговая сеть Metro Cash & Carry, партнером компании в 2018 году также стала торговая сеть «Ашан». Сегодня сервис Instamart доступен почти для 35% россиян: компания работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Волгограде и Омске.



Управляющая компания Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях в США, Израиле и РФ. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, Интернет вещей, безопасность и маркетплейсы. Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross являются как российские, так и зарубежные частные лица, а также корпорации, в том числе Сбербанк. Fort Ross Ventures активно взаимодействует со Сбербанком как с партнером по вопросам поиска и профессиональной оценки стартапов, а также в связи с выводом их продуктов и услуг на российский рынок, отмечается в справке банка.

