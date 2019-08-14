«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым депозитам физлиц снизилась до 6,82% за первую декаду августа с 7,05% в третьей декаде июля. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с первой декады октября 2018-го: тогда показатель в последний раз был ниже отметки 7%, составляя около 6,8%. Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

• Рубль заметно ослаб в ходе вечерних торгов на Московской бирже. К окончанию основной сессии курсы доллара и евро прибавляли более рубля. Стоимость американской валюты превысила 66 рублей впервые с начала мая. Мировые цены на нефть в среду снижаются более чем на 4%. На фоне ухудшения мировых настроений индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,61% и 2,94% соответственно.

• Промсвязьбанк засекретил бухгалтерские счета, отвечающие за денежные средства и драгоценные металлы. СМИ их реконструировали и обнаружили, что в банке за три месяца появилось более 8 тонн золота. В банковской системе сопоставимые запасы есть только у Сбербанка и ВТБ. Эксперты полагают, что накладывать гриф секретности на эти счета не имеет смысла, однако такое золото может использоваться во внешнеторговых расчетах.

• В России с начала года снижается число экономически активного населения, во многом за счет людей предпенсионного возраста, обратили внимание в Банке России. Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.