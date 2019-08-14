Сбербанк в первом полугодии 2019-го выплатил членам правления вознаграждение в размере 888,4 млн рублей, следует из ежеквартального отчета финучреждения.



«За шесть месяцев 2019 года членам правления банка было выплачено 888,4 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2019 году», — отмечается в документе.

В данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) — 649,8 млн рублей; переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) — 232,6 млн, вознаграждение за исполнение функций членов наблюдательного совета — 5,9 млн.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 июня 2019-го составили 4,8 млрд рублей, следует из отчета.

В правление Сбербанка входят: Герман Греф, Лев Хасис, Александр Ведяхин, Олег Ганеев, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов.

