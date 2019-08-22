Собственники «2ГИС» выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса

Совладелец Rambler Group, партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group Сбербанк ведет переговоры о покупке системы «2ГИС», утверждают источники РБК . Топ-менеджер крупной интернет-компании утверждает, что именно собственники «2ГИС» выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

Согласно измерениям Mediascope, «2ГИС» входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.

Сбербанк ​не видит конфликта интересов с «Яндексом» при создании СП с Mail.ru Group Слухи о возможном «разводе» с «Яндексом» в Сбербанке назвали спекуляциями.

Разработчик сервиса — новосибирское ООО «Дубльгис». Осенью 2015 года сервис привлек 40 млн долларов инвестиций от фондов Baring Vostok и венчурного фонда ru-Net Holdings Леонида Богуславского. Основателю «2ГИС», гендиректору ООО «Дубльгис», учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd, Александру Сысоеву принадлежит 48,5% акций кипрской 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%, у президента российской «2ГИС» Веры Гармаш и руководителя департамента R&D Бориса Берхина — по 4,7%, у структур Baring Vostok — 20%, у ru-Net Holdings — 2,3%.

Последняя доступная отчетность по МСФО сервиса датируется 2016 годом. Тогда консолидированная выручка превысила 2,5 млрд рублей, операционный убыток равнялся 175,5 млн, чистый убыток — 334,2 млн. В последнем рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes, «2ГИС» занимает восьмое место, ее стоимость оценивается в 243 млн долларов (16,2 млрд рублей по курсу ЦБ на 21 августа).