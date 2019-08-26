Темп прироста ВВП в III квартале прогнозируется в интервале 0,8—1,3%

Годовой темп прироста ВВП во II квартале увеличился до 0,9% против 0,5% в I квартале. Об этом говорится в докладе Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии». Основным источником роста остается потребительский спрос.

«В июле в целом зафиксировано улучшение основных индикаторов экономической активности, хотя по отдельным показателям отмечалась коррекция после более существенного роста в июне», — отмечается в сообщении.

Динамика реальных располагаемых доходов населения и продолжение сокращения рабочей силы продолжают оказывать сдерживающее воздействие на экономический рост.

Темп прироста ВВП в III квартале прогнозируется в интервале 0,8—1,3% за счет реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций.

Тем не менее, отмечает регулятор, в июле 2019 года потребительский спрос оставался сдержанным. Динамика потребительского спроса формировалась в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения. Это отразилось на повышении нормы сбережений во II квартале.

В реальном выражении заработная плата в июне — июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно. По оценкам Банка России, в III квартале ее рост составит 3–3,5% в годовом выражении.

