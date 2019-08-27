Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) гражданами превысило 1 млн. Об этом сообщил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

В январе 2019 года Мосбиржа сообщила о 600 тыс. счетов, таким образом, с начала года частные инвесторы открыли более 400 тыс. ИИС. Большинство владельцев счетов впервые пришли на фондовый рынок.

Более 90% счетов приходится на семь крупнейших компаний и банков. Почти половина открытых счетов приходится на Сбербанк — 478 тыс., второе и третье место у ВТБ и БКС, у которых было открыто 136 тыс. и 75 тыс. ИИС соответственно.