Чистая прибыль банка «Русский Стандарт» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза и составила 3,56 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистая процентная маржа увеличилась с 8,3% до 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доходность активов банка выросла с 1,5% до 2,3%. Доходность капитала держится на уровне выше 30% по итогам первого полугодия.

Кредитный портфель «Русского Стандарта» увеличился на 16,7 млрд рублей (18,7%) к отчетному периоду прошлого года.

Процентные доходы банка составили 20,2 млрд рублей, увеличившись на 7,5% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Также отмечается рост комиссионных доходов на 12,9% и страховых — на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.